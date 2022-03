Football > Eredivisie Le Diablotin Yorbe Vertessen aura un nouveau T1 dès cet été. Alors que Roger Schmidt, l’actuel coach du PSV, serait sur le point de parapher un contrat avec Benfica, l’ancien attaquant international néerlandais Ruud van Nistelrooij succédera à l’Allemand sur le banc à Eindhoven. Van Nistelrooij sera assisté par Fred Rutten, l’ancien entraîneur d’Anderlecht, André Ooijer et Javier Rabanal. "Mon rêve a toujours été d’être entraîneur principal du PSV", a avoué celui qui a marqué 62 buts en 67 matchs pour le club (entre 1998 et 2001). "Lors de cette dernière année, j’ai été intensément guidé par le club et en particulier par Toon Gerbrands (le directeur général)."

Van Nistelrooij était coach du Jong PSV et a aussi joué un rôle important dans le développement des jeunes du club (dont celui de Vertessen qui a pu bénéficier de ses précieux conseils). L’ancienne machine à buts a également aiguisé ses armes dans le staff de l’équipe nationale. L’an dernier, il secondait Frank de Boer à l’Euro. Entre 2014 et 2016, il assistait Guus Hiddink chez les Oranje. Âgé de 45 ans, Van Nistelrooij a non seulement fait les beaux jours du PSV en tant que joueur, mais aussi ceux de Manchester United et du Real Madrid notamment. Il est également passé par Hambourg et Malaga. En équipe nationale, son instinct lui a permis de faire trembler les filets à 35 reprises en 70 sélections. Lo. J.