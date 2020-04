L'affaire fait grand bruit en Grèce.

L'ancien joueur (2007-2008) et coach ((2017-2018) du Standard Ricardo Sa Pinto fait partie des quinze personnes suspectées dans une affaire de match truqué entre l'Olympiakos et l'Atromitos dans le cadre du championnat grec en 2015. À cette époque le Portugais était l'entraîneur de l'Atromitos et ses joueurs se sont incliné 2-1 face au ténor du championnat grec. Le lendemain, Sa Pinto était limogé.

Selon les médias grecs, un dossier a été ouvert à l'encontre de 15 personnes : les présidents des deux clubs ainsi que 13 autres personnes, dont Ricardo Sa Pinto. Ils risquent tous une interdiction à vie d'exercer une fonction dans le football. Le président de l'Olympiakos Evangelos Marinakis est également le propriétaire du club de division 2 anglaise de Nottingham Forest.

Les deux clubs risquent également la rétrogradation selon les médias grecs. Pour l'Olympiakos, actuellement leader du championnat à l'arrêt avec quatorze points d'avance, ce serait un énorme coup. Le club du Pirée, qui compte dans ses rangs des joueurs tels que Mathieu Valbuena, José Sa ou encore Konstantinos Fortounis est le plus grand de Grèce avec 44 titres de champion.

Ce genre d'affaire est relativement fréquent dans le pays où les dirigeants possèdent une grosse influence.