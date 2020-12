Avec le but le plus rapide de l’histoire du championnat et un autre de Saelemaekers, les Rossoneri ont confirmé leurs ambitions.

6 secondes et 76 centièmes. La Gazzetta dello Sport a dégainé son chronomètre et a exhumé ses archives : le but inscrit par Leao est le plus rapide de l’histoire de la Serie A. "C’était prévu", s’est amusé en souriant l’attaquant portugais au micro de la Sky.