Il y a quelques mois, Liverpool était en pleine tourmente. Une épidémie de blessures, des joueurs en méforme et une situation compliquée en championnat qui s’est malgré tout transformée en fin heureuse, avec une place inespérée dans le top 4. Mohamed Salah et ses 22 buts, dont cinq dans le sprint final, n’y étaient évidemment pas innocents. Tout comme dans la situation actuelle.

À 29 ans, l’Égyptien paraît même être à l’apogée de sa carrière sur le plan individuel. Certes, il avait déjà brillé lors des saisons du sacre en Premier League (23 buts et 13 assists) et de celui en Ligue des champions (27 buts et 12 assists). Mais ce que réalise l’attaquant des Reds actuellement paraît encore un cran au-dessus.