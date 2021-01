Salah, Mané et Firmino en sont à leur quatrième saison ensemble. Ils traversent actuellement une "longue" période de disette. Carragher avance l'argument de l'usure. Owen tacle Salah.

Les statistiques sont parlantes : Liverpool n'a plus inscrit le moindre but en championnat depuis 348 minutes. Les Reds n'ont pas marqué lors de leurs trois derniers matchs de Premier League. Ce n'était plus arrivé depuis mars 2005. S'ils manquent à nouveau de trouver le fond des filets face à Burnley ce jeudi soir, il faudra remonter jusqu'à l'année 2000 pour retrouver pareille panne offensive (...)