Il reste une journée de championnat à disputer. West Bromwich Albion occupe l'avant-dernière place de la Premier League et assuré de basculer en Championship, un an après l'avoir quitté, avec Fulham et Sheffield United.

WBA avait connu un début de saison catastrophique, avec 7 points en 13 matchs. Le club s'était alors séparé de Slaven Bilic pour appeler à la rescousse Sam Allardyce, 66 ans, un spécialiste des opérations de maintien. Mais pour la première fois, l'éphémère sélectionneur de l'Angleterre (67 jours en 2016) n'est pas parvenu pas à maintenir son club en Premier League, mission qu'il avait réussie avec huit autres pensionnaires de l'élite anglaise.