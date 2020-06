Le Camerounais a côtoyé la Pulga durant plusieurs saisons à Barcelone.

"Leo est le meilleur joueur de tous les temps." C'est dans ces termes que l'ancienne gloire du football africain Samuel Eto'o a parlé de Lionel Messi dans une interview accordée au quotidien Marca. Mais le Camerounais ne s'est pas arrêté là : "Je ferais toujours l'équipe en demandant à Messi qui il veut avoir à ses côtés. Toutes les équipes du monde veulent un Messi. Il ne peut plus courir comme un gamin de 25 ans, même s'il continue parfois de le faire. Ce que nous, les Catalans, devons faire, c'est lui donner la meilleure équipe du monde pour qu'il continue de nous donner du plaisir. Je suis désolé pour lui, mais nous ne le laisserons jamais partir ni se reposer. Il doit jouer jusqu'à ses 70 ans pour que l'on continue à profiter de lui."

Attaquant vedette du Barça entre 2004 et 2009, Eto'o a également vanter un autre ancien joueur des Blaugrana, Xavi, actuellement entraîneur de Al-Sadd au Qatar et qu'il verrait bien entraîner en Catalogne: "Je lui ai déjà dit, récemment : "Tu dois retourner au Barça, tant que Leo est toujours là". Car tout sera plus facile avec lui. Xavi est l'un de ces leaders naturels qui sait gérer les émotions et, en plus, c'est un très bon garçon."