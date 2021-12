Lionel Messi a remporté son septième Ballon d'Or ce lundi. Dans le classement, on retrouve un certain Kylian Mbappé à la 7e place. Mais pour l'ancien attaquant du FC Barcelone Samuel Eto'o, interrogé par As, le Français dominera le football mondial d'ici quelques années.

"Il arrive au bon moment. Messi et Ronaldo, les dieux du football sont au crépuscule de leur carrière à cause de l'âge, et Mbappé arrive", a expliqué Eto'o qui le voit devenir le meilleur joueur du monde pour un petit bout de temps, "je m'attends à ce qu'il soit le plus grand durant les 10 à 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres."

Reste à savoir si Mbappé saura répondre aux attentes et s'il écrira l'histoire à Paris ou à Madrid.