Dimanche 19 septembre : la Juventus enchaîne un quatrième match sans victoire pour commencer la nouvelle saison et se retrouve avec une position au classement indigne de son statut : la dix-huitième. Il faut remonter à 1961 pour ne pas voir la Vieille Dame ne pas remporter un seul de ses quatre premiers matchs de Serie A.

Aujourd'hui, la donne a changé puisque les Turinois sont de retour à la cinquième place et dans la course à la Ligue des champions. À quatre points de l'Atalanta et cinq de Naples, l'optimisme peut enfin réchauffer les cœurs des fans piémontais.