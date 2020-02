C'est une bombe lâchée par la radio Cadena Ser qui risque de faire beaucoup de bruit.

Le début d'année du FC Barcelone est décidément mouvementé. Après le licenciement de Valverde et le clash Messi-Abidal, c'est un nouveau tremblement de terre qui frappe le Camp Nou. Selon le programme "Què t'hi jugues", captures d'écran à l'appui (voir ci-dessous), le club aurait embauché une société, spécialisée dans la diffusion d'opinion sur les réseaux sociaux, pour qu'elle redore l'image de Josep Maria Bartomeu.

L'entreprise, dénommée I3Ventures, a donc créé des dizaines de comptes dans le but de protéger l'image du président et de la direction actuelle. Ces comptes attaquaient aussi des personnalités importantes qui gravitent autour du Barça. Pas n'importe lesquelles: on parle de Pep Guardiola, Xavi, Puyol, et même Gérard Piqué et Lionel Messi, qui portent encore le maillot du club aujourd'hui ! D'autres personnalités comme Victor Font, candidat potentiel aux prochaines élections du club, ou Joan Laporta (ex-président, lui aussi possible candidat) sont aussi visées.

Pour comprendre, il faut rappeler que de nouvelles élections doivent avoir lieu en 2021 pour élire le nouveau président du FC Barcelone. Or, Bartomeu est loin d'être un président populaire auprès des socios, notamment à cause de la gestion de certains dossiers ces dernières années (direction sportive, départ de Neymar, transferts "nébuleux", ...).

Toujours selon les informations de la radio espagnole, le club aurait dépensé environ 1 million d'euros pour s'offrir les services de cette société. La direction reconnaîtrait l'existence de ces comptes "non officiels" mais indique qu'elle n'est pas responsable des messages qui ont été diffusés. Selon la direction, le but était surtout de diffuser des messages "positifs".