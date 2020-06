Sebastiaan Bornauw: "Remco Evenepoel a fait 160 km puis est venu tirer des coups francs" © Belga Championnats étrangers Romain Van der Pluym

Le joueur de Cologne connaît bien le phénomène du cyclisme. Sebastiaan Bornauw a un an de plus que Remco Evenpoel. Ce qui n’empêche pas les deux hommes de bien se connaître. Ils se sont régulièrement côtoyés au RSCA et même à l’école. "Nous étions dans le même établissement durant un an", explique Bornauw. "Il a ensuite changé mais je le croisais encore à Neerpede."



Les deux gamins se sont aussi vus en vacances. "J’étais en famille à Lanzarote. Remco était dans le même hôtel que nous. Il est venu me trouver pour me proposer d’aller rouler 160 kilomètres. J’ai refusé. Vous avez-vu le profil de l’île ? Puis, je préfère le VTT et des distances plus courtes. Il est allé faire son tour et est revenu totalement frais. Il a même botté quelques coups francs avec moi sur le terrain de foot du complexe juste après. J’ai compris qui il était : un monstre physique."



Ils sont encore en contact de temps en temps. Bornauw espère d’ailleurs le croiser sous peu. "J’ai envie d'aller voir une classique. J’adore Paris-Roubaix et j’aimerais être sur place pour y suivre Remco. Je suis ce qu’il fait et quand je le vois derrière mon écran je me dis que c’est une machine."