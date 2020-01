Benidorm, l’une des nombreuses cités balnéaires ibériques où, comme Salou, on croise plus de Belges que d’Espagnols. Des paroles largement vérifiées cet hiver puisque nous nous y sommes rendus pour y voir un compatriote.

Un rendez-vous sous le soleil dans le somptueux complexe Melia Villaitana où Sebastiaan Bornauw et Cologne ont posé leurs valises aux côtés de celles de Genk. Une occasion parfaite de tirer le bilan après cinq mois passés dans l’un des championnats les plus réputés de la planète.

En allemand ? Pas encore "Je comprends tout mais je ne veux pas commencer à caler quelques mots de néerlandais au milieu de mes phrases à la Jean-Marie Pfaff", blague-t-il.

On nous avait annoncé un Bornauw transformé, encore plus large d’épaules. "Ah bon, on vous a dit ça ?"

Visiblement, ça le fait sourire. La Bundesliga n’a pas encore entamé sa jovialité. "Allez, j’avoue quand même avoir pris deux ou trois kilos de muscle mais ça ne fait pas une grande différence. Par contre, on travaille plus dur ici. J’ai vite vu la différence quand après deux heures d’entraînement, on a droit à 20 minutes d’exercices de course. C’est beaucoup."

Comment jugez-vous vos débuts avec Cologne ?



"Je ne m’attendais pas à ce que ça aille si vite et que je joue autant. J’ai pu vite m’adapter. C’était une nouvelle étape dans ma vie après dix ans à Anderlecht. Je vis seul pour la première fois. J’avais une petite appréhension mais elle est déjà passée."



(...)