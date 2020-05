L'ancien titi parisien ne veut pas revenir à Turin.

Décidément, Adrien Rabiot n'aime pas la normalité. Après avoir été mis à pied par son ancien club du PSG la saison dernière pour avoir refusé de prolonger, le Français refuserait de rentrer dans le Piémont pour s'entraîner. Selon la Stampa, principal journal de Turin et troisième quotidien d'Italie, le milieu serait entré en grève personnelle. La raison? Le joueur serait mécontent de la proposition de son club de baisser son salaire annuel de 8 millions d'euros par an.

Actuellement confiné du côté de la Côte d'Azur, il n'a déjà pas répondu au premier appel de la Vielle Dame pour revenir en Italie. Un seul joueur s'est également permis cet écart de conduite: l'Argentin Gonzalo Higuain. L'objectif du club, vainqueur huis fois d'affilée de la Serie A, est de permettre aux joueurs de participer aux séances individuelles, autorisées mais facultatives, tout en effectuant les quatorze jours de quarantaine nécessaires pour tous ceux qui reviennent sur le sol italien. Avec comme objectif final de reprendre les séances collectives le 18 mai.

Tout un programme auquel le joueur ne semble pas vouloir se soumettre. Pas toujours titulaire cette saison, Rabiot a disputé 17 matchs de Serie A et semblait tout de même monter en puissance dans l'effectif de Maurizio Sarri. Un temps de jeu qui semblait poser problème... à la mère et agent de l'ancien parisien. Toujours selon la Stampa, c'est elle qui chercherait un nouveau point de chute à son fils pour retrouver un peu de lumière et l'aurait poussé à la grève.

A noter que Rabiot avait également refusé de jouer les remplaçants de luxe pour Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2018 gagnée en Russie. Depuis, il n'a plus jamais été appelé en EDF.