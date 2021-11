Le joueur du FC Barcelone affirme qu'il est "toujours positif". "Suite aux rumeurs qui circulent, je peux dire que je suis les instructions des médecins du club. Je fais des tests et des traitements et puis dans quatre-vingt-dix jours, je verrai comment a évolué la guérison." Selon une station de radio catalane, les problèmes cardiaques d'Agüero sont plus graves que prévu. Catalunya Ràdio a rapporté vendredi que l'Argentin de 33 ans a été informé par ses médecins qu'il pourrait devoir mettre fin à sa carrière.

Agüero a souffert de douleurs à la poitrine et de problèmes respiratoires lors du match contre Alavés à la fin du mois dernier. Il a été remplacé peu avant la mi-temps et admis à l'hôpital pour un examen cardiaque. Le FC Barcelone a ensuite annoncé que l'Argentin allait entamer un traitement. En fonction du déroulement de celui-ci, on devrait savoir quand Agüero pourra à nouveau jouer au football.

L'Argentin est arrivé gratuitement de Manchester City l'été dernier. En raison d'une blessure au mollet, il n'a pu faire ses débuts que le mois dernier dans l'équipe de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman, aujourd'hui limogé, et qui est désormais entraînée par l'Espagnol Xavi.