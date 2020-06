Sergio Agüero a dû sortir avant la mi-temps lors de la victoire 5-0 de Manchester City sur Burnley, lundi en Premier League, en raison d'une blessure au genou.

Son entraîneur, Pep Guardiola, n'a pas caché son inquiétude. "Cela ne semble pas bon", a déclaré l'Espagnol après la rencontre.



"C'est quelque chose au genou, nous verrons demain (mardi) ce qu'il a", a expliqué Guardiola. "Il a senti quelque chose dans le genou. Il luttait contre ça le mois passé. Le docteur a dit que nous en saurons plus demain, mais cela ne semble pas bon pour l'instant." Agüero a marqué 16 buts en 24 rencontres de Premier League cette saison.



L'Argentin avait été opéré au genou gauche avant le Mondial 2018. Manchester City est deuxième de la Premier League avec 20 points de retard sur Liverpool. Kevin De Bruyne et ses équipiers sont pratiquement assurés de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions puisqu'ils comptent 17 points de plus que le cinquième, Manchester United à huit journées de la fin. Manchester City est encore en course en Ligue des Champions. Les 'Cityzens' doivent encore jouer leur huitième de finale retour contre le Real Madrid, le 7 ou le 8 août. Ils ont remporté la manche aller 1-2 à Madrid.