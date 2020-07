Le Real Madrid peut être sacré champion d'Espagne ce jeudi soir en cas de victoire contre Villareal ou si le Barça ne gagne pas contre Osasuna.

Mercredi, à la veille de ce match capital, le capitaine des Merengue Sergio Ramos s'est affiché sur les réseaux sociaux avec une photo montrant toute... sa musculature. Et l'Espagnol est prêt au combat. "C'est notre tour, on y va!", a-t-il ainsi commenté.

On notera que le cliché a fait réagir certains de ses partenaires. "Arrête de mettre des filtres", a ainsi plaisanté Lucas Vazquez. Marcelo et Vinicius Junior ont également commenté la publication mais la plus surprenante réaction vient peut-être du compte officiel de "La Liga" qui s'interroge: “As-tu vraiment 34 ans?”