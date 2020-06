Mario Corso, icône de l'Inter Milan des années 60, est décédé vendredi à l'âge de 78 ans, a confirmé le club italien samedi. "Un champion pour l'éternité avec une classe infinie est mort", a écrit l'Inter sur Twitter. "Avec son pied gauche, il a enchanté le monde entier dans une équipe qui a marqué l'histoire."

Corso a joué entre 1957 et 1973 pour l'Inter et a fait partie de l'équipe connue sous le nom de 'La Grande Inter'. Le gaucher a remporté quatre titres de champion d'Italie avec le club milanais et deux Coupe des Clubs Champions consécutives en 1964 et 1965.

Grâce à son excellente technique de frappe, Corso était surnommé 'Le pied gauche de Dieu'. Il a été sélectionné 23 fois en équipe nationale italienne mais n'a jamais participé à un grand tournoi. "Nos pensées vont à sa famille en cette période difficile", a conclu l'Inter.