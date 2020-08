Di Francesco, 50 ans, succède à Walter Zenga, qui avait repris le club en mars dernier après le licenciement de Rolando Maran.

Di Francesco a entraîné Lanciano, Pescara et Lecce avant de s'illustrer avec Sassuolo, club qu'il a dirigé cinq ans et qu'il a mené à une qualification historique en Europa League. Ces résultats ont attiré l'attention de l'AS Rome, club où il avait évolué en tant que joueur. Il avait réussi à hisser les 'Giallorossi' en demi-finale de la Ligue des Champions 2018. Licencié en mars 2019, Di Francesco avait rebondi à la Sampdoria quelques mois plus tard. Une aventure de courte durée: il avait été licencié après sept journées de championnat, avec une seule victoire et six défaites au compteur.

Cagliari, avec Radja Nainggolan (prêté par l'Inter Milan) dans ses rangs, a terminé 14e de la Serie A, qui s'est achevée dimanche.