Les Nerazzurri, plus que jamais sur orbite vers leur premier scudetto depuis 2010 pour mettre fin à neuf ans de règne de la Juventus (actuellement 3e), s'en sont remis comme souvent à Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.

"Big Rom" a ouvert la marque sur un penalty obtenu par l'Argentin (62e), pour revenir à une longueur de Cristiano Ronaldo (20) au classement des buteurs.

Puis Lautaro Martinez a offert le succès aux Intéristes d'un coup de tête parfait sur un centre d'Alexis Sanchez (85e), après que le Torino avait réussi à arracher l'égalisation par Antonio Sanabria, au milieu d'une mêlée de joueurs (70e).

Un résultat sévère pour le Torino qui, en première période, a manqué un but tout fait quand Lyanco, oublié au second poteau, a envoyé sa tête sur le montant (29e).

L'Inter Milan, fidèle à la ligne "pragmatique" adoptée par Antonio Conte - en tribunes car suspendu dimanche - depuis l'élimination en Ligue des champions en décembre, est devenue une équipe rudement efficace à défaut d'être flamboyante: huitième victoire de suite en championnat, et troisième de suite par un seul but d'écart.

Roma hors "zone Champions"

L'Inter compte provisoirement neuf points d'avance sur l'AC Milan (2e) qui reçoit en soirée Naples (6e).

"Aujourd'hui, on a démontré une nouvelle fois que nous étions prêts pour des choses importantes", a assuré Lautaro Martinez.

"Nous voulons arriver à notre objectif: gagner. Le nombre de buts, ça arrive après", a ajouté l'Argentin auteur cette saison de 14 buts en championnat.

La Roma, elle, a payé les efforts déployés jeudi en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (3-0) en huitième de finale aller. Avec sept des onze titulaires reconduits, les Giallorossi ont craqué d'entrée sur une accélération de Dennis Man conclue par Valentin Mihaila (9e).

"Une équipe qui veut aller en Ligue des champions ne peut pas prendre des buts comme ça", a regretté l'entraîneur portugais de la Roma Paulo Fonseca.

Le gardien romain Pau Lopez a retardé l'échéance en début de seconde période (48e) mais n'a rien pu faire quelques instants plus tard sur le penalty de Hernani (55e) consécutif à une faute de Roger Ibanez.

Avec cette défaite, la Roma fait une mauvaise opération au classement en lâchant sa quatrième place - la dernière qualificative pour la C1 - à l'Atalanta Bergame, victorieuse vendredi de La Spezia (3-1). Et ce avant de recevoir Naples, un rival direct, dans une semaine à l'Olimpico.

Parme (19e) met fin à trois mois et demi (et 17 matches) sans victoire et revient à un point seulement du Torino (18e) et trois de Cagliari (17e), premier non relégable qui accueille en début de soirée la Juventus.