Frosinone est officiellement relégué de la première division italienne de football après son partage 2-2 sur le terrain de Sassuolo, dimanche, lors de la 35e journée. Les 'Ciociari' ne sont restés qu'une saison en Serie A.

A Sassuolo, Frosinone a bien commencé, menant 0-2 à la pause grâce à Sammarco (8e) et Paganini (36e). Ferrari (66e) et Boga (77e) ont signé le retour de Sassuolo, condamnant au passage Frosinone à la relégation. L'équipe entraînée par Marco Baroni compte 24 points, 10 de moins que le premier sauvé, l'Udinese, alors qu'il ne reste que trois journées à disputer.

Frosinone accompagne Chievo (15 points), déjà relégué depuis plusieurs semaines. Une troisième équipe effectuera la culbute en Serie B. Actuellement, Empoli occupe le fauteuil de relégable (32 points). Mais en remportant le derby toscan contre la Fiorentina (1-0), Empoli conserve un espoir de maintien. L'Udinese (34 points) et le Genoa (35 points, un match de moints) sont en effet à encore à sa portée. Pas encore officiellement sauvés, Bologne (37 points, un match de moins) et Parme (38 points) semblent plus tranquilles.

Promu cette saison, Frosinone disputait la Serie A pour la deuxième fois de son histoire, après le championnat 2015-2016, conclu également par une relégation.