Salternitana contre la Juventus. Le dernier de Serie A contre le club le plus titré du pays. En temps normal, une telle affiche n'intéresserait pas grand monde. La question ne serait presque pas de savoir si la Vieille Dame allait s'imposer mais bien à quel point cela serait facile pour elle. Sauf que, ces temps ont changé. Seulement septième en championnat, le club piémontais connaît sa plus grande crise sportive depuis une décennie et se déplace ce mardi en Campanie avec la peur au ventre.