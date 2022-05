Dimanche, les Rossoneri peuvent être sacrés champions et mettre fin à une longue attente de onze ans.

La saison dernière, après neuf ans d’hégémonie de la Juventus, l’Inter Milan a remporté son 19e titre avec 12 points d’avance sur son dauphin, le frère ennemi de l’AC. Un an plus tard, Rossoneri et Nerrazuri s’affrontent à nouveau dans une lutte sans merci. Aujourd’hui, les supporters de l’AC Milan n’espèrent qu’une chose : que leur heure soit enfin venue. Onze ans qu’ils attendent un Scudetto. Autant dire une éternité.

Si les hommes de Stefano Pioli, qui comptent deux points de plus que ceux de Simone Inzaghi, l’emportent à Sassuelo ce dimanche, ils seront enfin sacrés et feront ainsi à nouveau du Milan AC un grand d’Italie.

(...)