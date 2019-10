L'Atalanta s'est baladé dimanche après-midi face à Lecce (3-0), confirmant ainsi son excellent début de saison, tandis que la Fiorentina a signé son 3e succès d'affilée (1-0) et que la Roma a été tenue en échec (1-1), samedi lors de la 7e journée du championnat d'Italie.

Les Bergamasques de Gian Piero Gasperini, qui n'ont pas perdu en championnat depuis 5 rencontres, ont déroulé face au promu Lecce. L'indispensable Duvan Zapata a ouvert le score à la 35e minute. L'avant-centre colombien a ensuite délivré une passe décisive à son compère d'attaque, Alejandro "Papu" Gomez (2-0, 40e). L'équipe lombarde a enfoncé le clou avec un but de Gosens (3-0, 56e), même si Lecce a finalement inscrit un but à la toute fin de la rencontre (3-1, 86e).

Sacrée meilleure attaque du calcio la saison dernière, l'Atalanta a confirmé cet après-midi, à domicile, son très bon début de saison, 1-0) malgré sa défaite mardi en Ligue des champions face aux Ukrainiens de Donetsk (2-1), et conforte sa troisième place au classement.

L'AS Rome a quant à elle été accrochée par Cagliari (1-1). Le club sarde, bonne surprise du début de saison avec trois victoires consécutives et un nul face au Hellas la semaine dernière, a ouvert le score avec un but du Brésilien Joao Pedro Galvao. Mais le défenseur de Cagliari Luca Ceppitelli a offert l'égalisation à la Roma cinq minutes plus tard en marquant contre son camp (1-1, 31e).

C'est la deuxième fois que La Louve est accrochée par une équipe a priori plus faible cette semaine, après le nul face aux Autrichiens de Wolfsburg en Ligue Europa jeudi (1-1).

Le Bologne FC a également été tenu en échec par la Lazio samedi (2-2). L'ouverture du score pour Bologne par Ladislav Krejci (21e) a été immédiatement suivi par l'égalisation romaine (23e, 1-1) grâce à Ciro Immobile. L'attaquant romain, déjà auteur d'un but face à Rennes jeudi en Ligue Europa (2-1), a effectué un doublé samedi (39e), ramenant son club à l'égalisation après le but de Rodrigo Palacio qui avait permis à Bologne de reprendre l'avantage un peu plus tôt.

A Florence, la Fiorentina de Franck Ribéry, titulaire pour la 5e fois d'affilée avec la Viola, s'est imposée (1-0) face à l'Udinese, grâce à un but de l'arrière droit serbe Nikola Milenkovic. L'équipe florentine signe un 3e succès d'affilée et remonte à la 6e place provisoire au classement.

La 7e journée du championnat d'Italie se termine ce soir avec Torino - Naples (18H00) et le choc des leaders de la Serie A entre l'Inter Milan et la Juventus (20H45).