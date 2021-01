La Juve reste 4e du classsement avec 33 points et un match de moins que les trois formations qui la précèdent : AC Milan (40), Inter (37) et AS Rome (34). En infériorité numérique pendant toute la seconde période après l'exclusion du milieu Pedro Obiang (45+2e) pour un tacle très appuyé sur la cheville gauche de Federico Chiesa, les Neroverdi se sont offert le luxe de revenir au score par Grégoire Delfrel (58e), juste après l'ouverture du score turinoise de Danilo (51e).

Ils ont ensuite continué à faire circuler le ballon dès qu'ils le pouvaient et fait le dos rond. Mais ils devaient rendre les armes sur une reprise de Aaron Ramsey (82e) puis dans le temps additionnel sur une ultime accélération de Cristiano Ronaldo (90+2e), pour son 15e but de la saison en championnat.

S'il remporte sa troisième victoire en trois matches en 2021, Andrea Pirlo peut nourrir quelques inquiétudes après avoir perdu sur blessure deux de ses hommes en forme du début d'année, Weston McKennie (remplacé à la 19e) et Paulo Dybala (sorti à la 43e après un choc au genou gauche), à une semaine du choc à San Siro contre l'Inter Milan. Le champion en titre est déjà privé de trois joueurs positifs au coronavirus (Alex Sandro, Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt). Alvaro Morata est lui remis de sa gêne musculaire qui lui a fait manquer les deux premiers matches de 2021 et a pu jouer quelques minutes en fin de match.