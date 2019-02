Onze points d'avance sur Naples (2e) et 20 sur l'Inter Milan (3e): en 23 journées, la Juventus Turin, victorieuse dimanche sur le terrain de Sassuolo (3-0), a creusé un écart monstrueux en tête du championnat d'Italie.

L'avance des septuples champions en titre sur leurs dauphins passe donc à deux chiffres. C'était attendu après le match nul de Naples samedi sur la pelouse de la Fiorentina (0-0).

Dimanche, les Turinois ont fini le travail en allant battre Sassuolo (11e) qui, au moins en début de match, a tout de même de nouveau mis en lumière les limites défensives actuelles de la Juve.

Toujours privé de Bonucci et Chiellini, blessés, l'entraîneur Massimiliano Allegri doit espérer que ses deux piliers soient rétablis au moment d'aller à Madrid défier l'Atletico en 8e de finale aller de la Ligue des Champions dans 10 jours, ce qui devrait être le cas.

En attendant, la charnière est formée de Rugani et Caceres et elle a encore été secouée pendant les 20 premières minutes du match, lors desquelles Sassuolo a eu deux bonnes occasions.

Mais cette bonne entame de match a été gâchée par une relance hasardeuse du gardien Consigli, dont a profité Ronaldo pour tirer. Consigli a repoussé mais Khedira avait suivi et a ouvert la marque (23e).

Dès lors, et même si Berardi aurait dû profiter d'une nouvelle occasion offerte par Szczesny sur une sortie ratée, il n'y a plus eu vraiment de match.

Serré pour l'Europe

Les Turinois ont tranquillement contrôlé les débats et creusé l'écart par Ronaldo de la tête (70e), puis Emre Can (86e) sur une passe décisive du Portugais, impliqué sur les trois buts du jour et meilleur buteur du championnat (18).

Il n'y a donc plus beaucoup de suspense pour les deux premières places et, après une mauvaise série, l'Inter Milan s'est un peu rassurée samedi avec une victoire 1-0 à Parme qui solidifie sa troisième position.

Les Milanais comptent en effet cinq longueurs d'avance sur l'Atalanta Bergame, qui occupe la très convoitée 4e place après son difficile succès 2-1 dimanche face à la Spal.

En cas de victoire dimanche soir contre Cagliari en clôture de cette 23e journée, c'est toutefois l'AC Milan (7e) qui s'installerait à son tour à la 4e place.

Les hommes de Gennaro Gattuso partent nettement favoris au vu de la forme actuelle des Sardes, qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 12 derniers matches (cinq nuls et six défaites).

Avec les succès de l'AS Rome (5e) et la Lazio Rome (6e), respectivement face au Chievo Vérone vendredi (3-0) et Empoli jeudi (1-0), la course à la qualification pour la Ligue des Champions reste en tous cas extrêmement ouverte.

Les deux équipes romaines comptent 38 points, comme l'Atalanta, alors que Milan en a 36 avant d'affronter Cagliari.