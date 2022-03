Alvaro Morata a presque tout fait: l'international espagnol a signé un précieux doublé (34e sur penalty et 88e de la tête) pour dépasser la barre des dix buts cette saison, toutes compétitions confondues. Mais il est aussi l'auteur d'une déviation involontaire qui a permis à la "Samp" de revenir à 2-1, sur un coup franc d'Abdelhamid Sabiri (84e).

"On est redevenu compacts et on a retrouvé l'esprit de se battre et se sacrifier, à l'entraînement on respire un meilleur air qu'en début de saison, c'est important", a souligné sur DAZN celui dont le prêt en provenance de l'Atlético Madrid se termine en juin.

Bousculée en seconde période après avoir tranquillement géré en première, la Juve s'en est aussi sortie avec un peu de réussite: le premier but a été offert par le défenseur de la Sampdoria Maya Yoshida (23e csc) et les Gênois ont raté un penalty, Wojciech Szczesny repoussant la tentative d'Antonio Candreva (74e) après une main dans la surface d'Adrien Rabiot.

Les Bianconeri, désormais invaincus depuis quinze matches, reviennent provisoirement à quatre points du leader l'AC Milan (un match de moins), deux de l'Inter Milan (2e, deux matches en moins) et seulement un de Naples (3e, un match en moins).

En dépit des dénégations de son entraîneur Massimiliano Allegri, qui assure que son équipe n'est plus dans la bataille, la Juve paraît bel et bien à l'affût, alors qu'elle semblait totalement hors course pour le scudetto en décembre.

La "Vieille dame" est redevenue solide en défense et dangereuse devant grâce à la recrue star Dusan Vlahovic, entré seulement en seconde période samedi en vue du huitième de retour de Ligue des champions contre Villarreal mercredi (1-1 à l'aller en Espagne).

Milan a l'occasion de reprendre un peu d'air en soirée en accueillant l'Empoli (13e). Dimanche, Naples se déplacera chez l'Hellas Vérone (9e) et l'Inter chez le Torino (11e).

La Sampdoria, de son côté, concède sa troisième défaite de rang et reste embourbée à la 16e place, avec quatre points d'avance sur le premier relégable, Venise (18e), qui sera son prochain adversaire le week-end prochain.

Dans cette lutte pour le maintien, la Spezia de Thiago Motta (15e) a remporté (2-0) un match capital à domicile contre Cagliari (17e).