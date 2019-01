Provisoirement, Naples revient à six longueurs de la Juventus. Cela permet d'entretenir un minimum de suspense, même si un faux pas des Turinois lundi à domicile face au Chievo Vérone, lanterne rouge du championnat, est plus qu'improbable.

L'avance prise par Naples sur l'Inter Milan (3e) est en revanche plus significative. Les hommes de Luciano Spalletti ayant été tenus en échec samedi par Sassuolo (0-0), ils se retrouvent en effet décrochés à sept points.

Pour arriver à ce résultat, les Napolitains ont donc battu la Lazio, toujours aussi en difficulté face aux gros calibres du championnat et qui glisse à la 4e place, dépassée par sa voisine et rivale l'AS Rome, victorieuse 3-2 du Torino samedi.

Le score est serré et Naples a eu quelques frayeurs en fin de match, alors que la Lazio était pourtant à 10 depuis l'exclusion d'Acerbi.

Mais l'équipe de Carlo Ancelotti, qui était privé de Koulibaly, Hamsik et Insigne, a frappé les poteaux par trois fois (poteau et barre de Milik, poteau de Fabian Ruiz) et aurait pu s'imposer plus largement.

Elle menait 2-0 à la pause grâce à deux beaux buts signés Callejon sur un mouvement collectif de qualité (34e) et Milik d'un coup franc direct (37e). En deuxième période, Immobile a réduit la marque pour les Romains (65e).

Infatigable Quagliarella

Dans les autres matches disputés dimanche, on a eu confirmation des ambitions de l'Atalanta Bergame, qui a écrasé Frosinone (19e) 5-0 et grimpe à la 7e place, portée par la forme incroyable de son attaquant Zapata. Le Colombien, auteur dimanche d'un quadruplé, a marqué 12 buts sur les sept derniers matches.

Et alors qu'ils ne sont qu'à deux points de la Roma et de la 4e place, les joueurs de Bergame ont le droit de rêver à la Ligue des champions.

La Fiorentina et la Sampdoria Gênes, également concernées par la course aux places européennes, visent de leur côté plutôt l'Europa League.

Lors d'un match très spectaculaire, les deux équipes se sont séparées sur un match nul 3-3 qui ne les fait pas vraiment avancer, la Sampdoria étant 8e et la "Viola" 10e.

Colombien comme Zapata, Luis Muriel, la nouvelle recrue offensive de la Fiorentina, a inscrit un doublé somptueux. En face, l'infatigable Quagliarella a lui aussi marqué deux buts.

Avec 14 buts cette saison, l'attaquant italien, qui fêtera ses 36 ans dans 10 jours, se retrouve en tête du classement des buteurs avec Zapata et Cristiano Ronaldo.

Lundi, outre le match de la Juventus, on surveillera la réaction de l'AC Milan après sa défaite mercredi en Supercoupe face aux bianconeri.

Sans Higuain, de plus en plus proche d'un départ à Chelsea, les joueurs de Gennaro Gattuso iront à Gênes affronter le Genoa. Une victoire les ramènerait à la 4e place.

