Suite au départ d'Antonio Conte, le frère de Pipo a pris le relais à San Siro. Il a parfaitement commencé la saison en l'emportant 4-0 face au Genoa. Il espérera enchaîner à Vérone ce vendredi soir.

Entre les nombreux départs (notamment ceux de Lukaku et Hakimi) et les difficultés financières, les Nerazzurri ont vécu un été agité. Si les supporters n'ont certainement pas été rassurés par les agissements du club sur le marché des transferts, ils peuvent néanmoins se réjouir d'une décision en particulier : après le départ précipité d'Antonio Conte, Simone Inzaghi s'occupera de la défense du titre et de la campagne en Ligue des champions.