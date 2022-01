© La DH avec AFP et Belga

Il y a trois ans, Kalidou Koulibaly pensait offrir le titre à Naples sur la pelouse de la Juventus. Retour sur ce match mythique.

Le Serie A est de retour après la trêve. Ce jeudi soir, la Juventus reçoit le Napoli de Dries Mertens dans une rencontre capitale pour le top 4 et l'accession à la prochaine Ligue des champions. En 2018, l'affrontement entre ces deux grands clubs italiens avait un arrière goût de titre et passionnait le continent européen.

Le contexte

Solide leader jusqu'à la fin du mois de février, Naples était dans la forme de sa vie avec 22 victoires lors des 26 premières journées de Serie A. Malheureusement, sa petite baisse de régime a repoussé le club à six points d'une Juventus qui semblait insubmersible. C'est alors que la Vieille dame a trébuché à Crotone et permet à son dauphin de revenir à quatre points des Piémontais juste avant le choc entre les deux premiers au Juventus Stadium. Avec des matchs compliqués à suivre à l'Inter et à la Roma, le multiple champion d'Italie allait avoir encore fort à faire pour conserver sa couronne alors que Naples n'aurait aucune équipe majeure face à elle. Le championnat était donc à un tournant.