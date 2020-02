Nous sommes le 14 mai 2000. La Juventus s’incline à Perugia lors de la dernière journée de championnat. De son côté, la Lazio s’impose aisément face à la Reggina. Le Stadio Olympico explose : les Biancocelesti remportent le deuxième Scudetto de leur histoire. Auteur du premier but des siens ce jour-là, Simone Inzaghi n’en croit pas ses yeux et pose avec le trophée aux côtés de Diego Simeone, Juan Sebastian Veron, Pavel Nedved et compagnie.

(...)