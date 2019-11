Le jeune Daniel Maldini, fils de Paolo et petit-fils de Cesare, a été convoqué par l'entraîneur de l'AC Milan Stefano Pioli pour le match de samedi contre Naples, perpétuant ainsi la dynastie Maldini au sein du club lombard.

Agé de 18 ans, Daniel Maldini joue au poste de milieu offensif. Il avait déjà participé à la tournée estivale du Milan, mais c'est la première fois qu'il fait partie du groupe pour un match de Serie A. Il a récemment renouvelé son contrat jusqu'en 2024.

Son grand-père et son père ont tous les deux marqué l'histoire du club lombard et du football italien. Décédé en 2016, Cesare Maldini a porté pendant 12 saisons le maillot du Milan, remportant quatre titres de champion d'Italie et une Coupe d'Europe des Clubs Champions. Il aussi entraîné le club rossonero par deux fois, en 1973-74 puis en 2001.

Quant à son fils Paolo, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps, il est le recordman du nombre de matches joués en Serie A avec 647, tous avec l'AC Milan.

Sous le maillot milanais, il a remporté sept titres de champion et cinq Ligues des Champions.