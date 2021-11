Cette victoire permet aux Bianconeri de revenir à hauteur des Laziali (5e), provisoirement à onze points des co-leaders Naples et l'AC Milan et à quatre longueurs du quatuor de tête.

En l'absence de Paulo Dybala, revenu des matches internationaux avec l'Argentine avec une blessure au mollet, Alvaro Morata et Federico Chiesa ont été les hommes décisifs en obtenant les deux penalties du jour.

Le premier, en première période, a été accordé après intervention de l'assistance vidéo pour une faute de Danilo Cataldi sur l'Espagnol. Bonucci l'a transformé sans trembler (23e) pour lancer un match parti sur un faux-rythme, notamment en raison d'une longue interruption due à la blessure du défenseur turinois Danilo, touché à une cuisse et sorti sur une civière (14e).

La Lazio a ensuite essayé de réagir mais de façon assez stérile en l'absence de son buteur Ciro Immobile, non inscrit sur la feuille de match en raison d'une gêne à un mollet.

La Juve perd Rabiot

Face à son ancien club, Maurizio Sarri a essayé de trouver des solutions mais ses joueurs ont buté toute la seconde période sur la Juve, très regroupée.

"C'est toujours difficile après la pause internationale, on a réussi à leur concéder très peu d'occasions. A nous de maintenir le même esprit", s'est félicité Bonucci sur DAZN, diffuseur de la Serie A, après la rencontre.

Ce sont finalement les Turinois qui ont été les plus dangereux, en contre. Morata a envoyé de peu au-dessus une belle reprise en ciseau (41e) puis Dejan Kulusevski (47e) et Bonucci (48e) ont buté sur Pepe Reina.

Le gardien de la Lazio a en revanche été maladroit en fin de match devant Chiesa et a concédé un second penalty à cause d'un tacle mal maîtrisé (83e).

Le capitaine Bonucci a de nouveau été intraitable pour assurer la victoire des siens, avec un second penalty qui a assommé Maurizio Sarri et sans doute laissé quelques regrets au sélectionneur italien Roberto Mancini: c'est dans ces mêmes cages du stadio Olimpico que Jorginho a raté contre la Suisse (1-1) un penalty qui condamne la Nazionale à disputer les barrages de qualification au Mondial-2022.

"Le tireur de l'Italie c'était Jorginho, c'était normal qu'il le tire. Si on me l'avait demandé, je l'aurais tiré sans problème mais le premier tireur c'était lui", a réagi Bonucci.

Cette victoire a toutefois un goût amer pour les Turinois, qui vont donc devoir faire sans Danilo, mais peut-être aussi sans Adrien Rabiot, qui est sorti dans le temps additionnel, visiblement touché au niveau du flanc droit.