Le nouvel antre des Merengue devrait être inauguré en juin 2023 selon Marca. Ce retard sera dû aux derniers détails à régler après la rénovation du stade en lui-même ainsi qu’un travail d’urbanisation aux abords du stade. Les alentours du stade devraient devenir piétonniers. La création de nouvelles places et d’espaces verts est aussi prévue dans le projet.

Muni d’un toit rétractable, comme on peut déjà en trouver à Lille, pour éviter les problèmes météorologiques. Mais aussi une pelouse rétractable pour ne pas abîmer le gazon quand le stade sera l’hôte d’évènements multiples qu’ils soient sportifs ou non. Il est prévu qu’il accueille les matchs de l’équipe de basket du Real, ou encore des concerts, des compétitions e-sportive ou même des courses de karting. Le terrain est découpé en 6 rectangles qui pourront être conservés dans une serre climatisée 30 mètres sous le sol. La pelouse sera éclairée par des LED et un traitement ultraviolets. Un écran 360° sera aussi au-dessus du terrain. Le stade devrait aussi comprendre un casino, un restaurant, une salle d’événementiel et un musée à la gloire de la Casa Blanca.

Cette nouvelle version du stade dépassera l’ancienne en termes de capacité avec 84 à 85 000 places disponibles. Soit 3000 à 4000 sièges de plus que les 81 044 places disponibles depuis 2011.

Ce projet totalement fou a un prix : plus ou moins 900 millions d’euros intérêts inclus, loin des 575 millions annoncés au début. Un somme pour laquelle le Real a dû contracter deux prêts. Un investissement qui devrait rapporter gros à Florentino Perez aimerait en faire « l’un des endroits les plus attractifs de Madrid et même d’Europe ! » avec un fonctionnement 365 jours par an.