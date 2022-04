Les champions Le Bayern et le PSG ont remporté le titre domestique. Mais une certaine dualité règne.

Difficile de trouver une ville où les exigences sont plus élevées qu’à Paris ou à Munich. Mauricio Pochettino et Julian Nagelsmann semblent pratiquement vivre dans un monde parallèle. Celui où gagner le championnat n’est qu’une évidence et ne suffit pas pour satisfaire la faim de leurs dirigeants et supporters respectifs. Les deux entraîneurs sont passés à côté de leur campagne européenne. Ils seront, quoi qu’il arrive au niveau national, toujours jugés sur les résultats qu’ils obtiennent sur la scène continentale. Raison pour laquelle leur saison constitue (injustement ou pas) un échec et que leur avenir est même sujet à débat. Même si celui de l’Argentin semble bien plus incertain que celui de l’Allemand.