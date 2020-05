Le Herta Berlin avait besoin d’un coup de fouet et celui-ci se nomme Bruno Labbadia. Quatrième entraîneur (après Alexander Nouri, Jürgen Klinsmann et Ante Covic) cette saison, le technicien allemand n’a pas manqué ses débuts avec les Berlinois. Son bilan est d’ailleurs plus que bon : trois victoires (Augsburg, Union Berlin et Hoffenheim) et un nul (Leipzig), soit un beau 10 points sur 12 depuis sa prise de fonction et la reprise de la Bundesliga après la crise sanitaire.

(...)