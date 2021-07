L'équipe de l'ancien Diable Rouge Marouane Fellaini, entré au jeu à la 51e minute, a battu 3-1 le Chongqing Liangjiang Athletic.

Un but contre son camp de Xu Wu (16e) a porté Shandong au commandement, puis Guo Tianyu (36e) et Xu Xin (60e) ont alourdi le score. Entre-temps, Feng Jing (55e) avait inscrit un but pour Chongqing. Au classement du groupe A de Super League, dont toutes les rencontres se disputent à Guangzhou, Shandong Taishan est en tête avec 18 points après 8 journées.

Son premier poursuivant, Shenzhen, en compte 15. Chongqing Liangjiang Athletic est 7e et avant-dernier avec 4 unités.