Il ne lui a fallu que 7 petites secondes (7.69 exactement) depuis la mise en jeu de l'adversaire Watford pour contrer le dégagement d'un défenseur et aller tromper le gardien.

Il s'agit du but le plus rapide jamais inscrit dans la compétition. Le précédent record appartenait au défenseur de Tottenham Ledley King, auteur d'un but après 9.9 secondes de jeu le 9 décembre 2000 contre Bradford.