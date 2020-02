Considéré comme le "Wayne Rooney écossais" en 2008, John Fleck confirme enfin son potentiel avec Sheffield United en Premier League.

Si aujourd'hui, John Fleck est un des éléments les plus constants et les plus fiables de Premier League, jusqu'il y a peu, sa carrière s'apparentait à celle d'un espoir déchu. Le natif de Glasgow a commencé son parcours professionnel chez les Rangers. Dès l'âge de 15 ans, il semblait promis à un avenir doré, notamment en effectuant ses débuts en équipe première lors d'une tournée estivale en Allemagne. Quelques mois plus tard, le milieu de terrain grappillait déjà quelques minutes de temps de jeu en championnat. La presse écossaise n'a pas tardé à le comparer à un certain Wayne Rooney (...)