Andriy Shevchenko et le Milan AC, c’est une grande histoire d’amour. "Je soutiendrai toujours Milan, mais pas lors des matchs contre Gênes", sourit l’ancien attaquant qui a marqué 175 buts en 322 rencontres pour les Rossoneri et surtout remporté la Ligue des champions, le Scudetto, la Coppa Italia et même le Ballon d’or.