Les Madrilènes ne veulent pas jouer la fin de saison au Stade Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid envisage de disputer toutes ses rencontres à domicile d'ici la fin de saison sur son terrain d'entraînement si le championnat espagnol reprenait à huis clos selon Marca. Les Merengues souhaitent jouer sur le terrain Alfredo Di Stefano dans son centre d'entraînement de Valdebebas. Mais le Real n'envisage cette possibilité que dans l’éventualité d'une reprise de la Liga sans spectateurs.

Ainsi, cela permettrait l'avancée plus rapide des travaux de rénovation du Stade Santiago Bernabeu dont le projet a été dévoilé il y a quelques jours par le président Florentino Perez pour un montant de 500 millions d'euros. Le chantier doit durer jusqu'en 2022 mais Perez souhaiterait que les travaux débutent le plus tôt possible.

Selon Marca toujours, la Ligue espagnole aurait donné son feu vert au club pour que le Real joue dans son complexe d'entraînement. Mais pour cela, il faut encore que la compétition puisse reprendre dans ce pays gravement touché par la crise du coronavirus.