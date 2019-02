L'Atlético Madrid et l’entraîneur argentin sont tombés d'accord pour continuer leur collaboration jusqu'en 2022 soit une prolognation de deux ans par rapport au précédent contrat qui liait Simeone aux Colchoneros jusu'en 2020. Diego Simeone est à la tête de l'Atlético Madrid depuis décembre 2011. En 8 ans à la tête de l'Atlético,a dirigé 412 rencontres depuis le banc et a remporté la Liga et la Copa del Rey en 2013, ainsi que deux Europa League en 2013 et 2018.