L'entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic a annoncé samedi être de nouveau atteint d'une leucémie. Le technicien serbe de 53 ans avait déjà été atteint d'une leucémie en 2019. "Mon rétablissement a été très bon ces dernières années mais les derniers tests ont déclenché des signaux d'alarme qui indiquent un risque de retour de la maladie", a déclaré Sinisa Mihajlovic samedi en conférence de presse. "Je dois prendre les devants. Je vais hospitalisé la semaine prochaine. Je suis plus serein qu'il y a deux ans et demi. La situation est différente et je sais maintenant ce que je dois faire. J'espère que ce sera plus court mais je vais devoir manquer quelques matches. J'ai déjà fait installer tout le matériel nécessaire pour pouvoir suivre les entraînements et les matches. Les garçons vont se battre pour moi aussi. Je demande aux supporters de Bologne de les soutenir en toutes occasions. Je reviendrai bientôt".

Bologne, où évolue le Diable Rouge Arthur Theate, pointe au 13e rang de la Serie A avec 33 points en 29 matches.