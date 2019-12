Le 19 octobre dernier, Naples vient à bout du Hellas Vérone sur le score de 2-0. C’est la dernière fois qu’on verra le club de Dries Mertens gagner un match de championnat cette saison.

Battus ce dimanche à domicile par Bologne, modeste 15e du classement avant la rencontre, les Partenopei continuent de faire du surplace. Mais plus grave, le Napoli, actuellement septième, compte maintenant cinq points de retard sur l’Atalanta, sixième et dernière équipe qualifiée pour l’Europe. Naples pas européen ? Pour l’instant, on en est encore loin.

