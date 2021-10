Lucas Hernandez semble prêt à jouer pour le Bayern Munich lors du match de Bundesliga de dimanche contre le Bayer Leverkusen et du choc de la Ligue des Champions contre Benfica trois jours plus tard. Le Français risque une peine de prison en Espagne pour ne pas avoir respecté une mesure d'éloignement imposée après une rixe avec sa compagne. "Il se comporte comme d'habitude", a déclaré l'entraîneur Julian Nagelsmann vendredi. "Il s'est bien entraîné et fait partie de mes plans pour les deux prochains matches. S'il est en forme, il jouera les deux."

Le Français, 25 ans, doit se présenter au tribunal à Madrid à la veille du match du Bayern à Benfica. La justice espagnole a ordonné mercredi l'incarcération de l'international français pour non respect de cette mesure d'éloignement prononcée en février 2017. Le défenseur, à l'époque à l'Atletico Madrid, avait été condamné, tout comme sa compagne, à 31 jours de travaux d'intérêt général et à une mesure d'éloignement et d'interdiction d'entrer en contact durant six mois pour des violences conjugales mutuelles.

À peine quatre mois plus tard, le joueur et sa compagne avaient été interpellés à l'aéroport de Madrid-Barajas alors qu'ils revenaient de leur lune de miel aux États-Unis, où ils se sont mariés. Hernandez avait été retenu quelques heures en garde à vue par les forces de l'ordre pour ne pas avoir respecté la mesure d'éloignement. Jugé pour non-respect de la mesure, il avait été condamné en 2019 à une peine de six mois de prison, non exécutée à ce jour.

En Espagne, les mesures d'éloignement restent en vigueur même en cas de réconciliation, afin d'empêcher toute réconciliation forcée. Cependant, le joueur fait appel de cette sanction. On ne sait toujours pas quand l'affaire sera entendue et si cela lui évitera une peine de prison effective.