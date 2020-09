Hasenhüttl et ses troupes espèrent prendre un meilleur départ cette fois et, pourquoi pas, relancer l’académie.



Suite à un départ catastrophique, les Saints semblaient voués à la Championship dès le mois de novembre en pointant à la 19e place, sans la moindre victoire à domicile. Ils avaient d’ailleurs touché le fond en encaissant un 0-9 humiliant face à Leicester (la plus large défaite de l’histoire du club). "C’était le tournant de notre saison", explique le coach, Ralph Hasenhüttl. Humilié, Southampton effectuait ensuite une remontée phénoménale au classement et se retrouvait 9e début janvier. Comment ? Grâce à un casting différent en défense centrale où Jack Stephens prit notamment la place de Jannik Vestergaard, au changement de système, mais aussi à la forme extraordinaire de Danny Ings. L’Anglais a réalisé la meilleure campagne de sa carrière en faisant trembler les filets à 22 reprises en Premier League.

(...)