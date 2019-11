Ce mercredi, l’ailier français a de nouveau dû céder sa place à cause d’une blessure à la cuisse. D’après les premiers résultats des tests médicaux, une opération est à craindre.

On joue la 24e minute de jeu entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund mercredi soir. C’est alors qu’Ousmane Dembele, aligné sur le côté gauche pour former le trio d’attaque aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, s’écroule après s’être mal réceptionné. Immédiatement, l’inquiétude se lit sur son visage. On comprend qu’il ne pourra pas poursuivre la rencontre lorsqu’il enlève ses chaussures. L’arbitre indique aux soigneurs qu’ils peuvent monter sur la pelouse pour prendre soin de leur joueur. Ce dernier fond alors en larmes. Touché à la cuisse, et malgré les applaudissements de tout le stade et le réconfort des joueurs, le jeune homme de 22 ans est dépité au moment de quitter la pelouse.

Une blessure qui vient s’ajouter à la longue liste de celles qu’il a déjà subi depuis son arrivée à Barcelone. Deux ans et demi après avoir débarqué en Catalogne, Ousmane Dembele a déjà manqué 46 rencontres suite à ses pépins physiques. Des chiffres énormes qui montrent une certaine fragilité dans le chef de l’ancien Rennais. "C’est dommage pour lui car il se sentait bien", annonce Ernesto Valverde. "Nous verrons bien la gravité de la blessure, ce n’est peut-être qu’une rechute. Nous allons tout faire pour l’aider", termine le T1 du Barça.

Sur le terrain, le sort semble s’acharner sur lui. Une situation qui ne doit évidemment pas plaire aux dirigeants catalans. D’autant plus que l’ailier touche un salaire exorbitant. Il toucherait un salaire annuel d’environ 12 millions d’euros. Ayant déjà loupé plus de 1.545 minutes en 2019, cela signifie qu’il gagne environ 7.767 euros par minute jouée. Un rapport qui ne fait pas plaisir à la direction, quelque peu agacée par la situation. Ces dernières semaines, des tensions sont apparues entre le staff et les médecins du club à en croire L'Equipe. Les premiers ne sont pas satisfaits de la façon avec laquelle le cas Dembélé est géré. Même s’il est fragile, ses nombreuses rechutes relèvent tout de même d’une mauvaise gestion.

Espérons pour le jeune joueur que ses blessures vont s’arrêter car il a besoin de temps de jeu s’il veut faire partie des 23 joueurs que Didier Deschamps emmènera avec lui pour l’Euro 2020.