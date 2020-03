L'attaquant cartonne chez nos voisins néerlandais.

Cyriel Dessers n'est sans doute pas l'attaquant belge le plus connu évoluant à l'étranger. Pourtant, le joueur né à Louvain d'une mère belge et d'un père nigérian cartonne en Eredivise, la première division néerlandaise et plus précisément à Heracles Almelo. Passé entre autres par Lokeren et Oud-Heverlée Louvain dans notre championnat, Dessers a déjà inscrit 15 buts et distillé 5 passes décisives en 25 rencontres.

À 25 ans, l'attaquant a été sélectionné pour la première fois avec les Super Eagles pour la rencontre de qualification en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre le Sierra Leone. Pour ce faire, il a dû obtenu un passeport nigérian la semaine dernière. "Je suis un Nigérian fier et je ne peux pas attendre de réaliser mon rêve: porter ce maillot vert et blanc", a-t-il expliqué quand il a reçu son nouveau passeport.

Si le joueur joue ne fut-ce qu'une minute avec le Nigéria, il ne sera plus sélectionnable pour les Diables rouges, dans un secteur il est vrai plutôt bouché dans notre équipe nationale.