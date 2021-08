Alors que le doute s'installe dans les rangs, les Bavarois vont disputer la Supercoupe face à Dortmund ce mardi soir (20h30). Entre révolution hiérarchique et une préparation contestée...

Ses débuts n'ont pas été des plus faciles. Déjà qu'il a dû succéder à Hansi Flick, fort apprécié des supporters, Julian Nagelsmann a traversé des premières semaines plutôt difficiles avec le Bayern. De toutes les équipes de Bundesliga, le champion en titre a connu la pire préparation avec un partage (contre l'Ajax) et trois défaites (Cologne, Mönchengladbach et Naples) en quatre sorties. Une base qui ne leur a pas permis d'entamer la campagne domestique dans les meilleures conditions : en ouverture, face à Gladbach à nouveau, les Bavarois n'ont su ramener qu'un seul point (1-1).