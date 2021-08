Le Polonais a rendu hommage à Gerd Müller avec un doublé contre le BVB.

Et à la fin, c’est le Bayern qui gagne. Les 25 000 supporters du Signal Iduna Park espéraient un feu d’artifice. Ils n’ont pas été déçus. De l’intensité, des duels, un stade en ébullition et des buts spectaculaires… Cette première finale a répondu à toutes les attentes. Surtout, les fans présents attendaient avec impatience le palpitant duel entre le phénomène Haaland et le patron Lewandowski. Une fois de plus, il a tourné à l’avantage du Polonais.

Pourtant, le Norvégien s’est montré. À l’image de son contrôle parfait pour buter sur Manuel Neuer en première période. Ou en prenant le rôle de leader offensif pour haranguer ses troupes. Avant la rencontre, Michael Zorc a d’ailleurs mis les fils barbelés sur sa pépite. "Il reste en tout cas cette saison. Ce qui vient après, on ne peut pas encore le dire", a déclaré le directeur sportif du BVB aux micros de la chaîne Sat 1.

