Tanger au Maroc, Djeddah et Riyad en Arabie saoudite. Depuis 2018, la Supercopa se déroule à l’étranger, exception l’année passée à Séville pour cause de Covid. En 2019, cette compétition se réinvente. Composée avant d’une seule et unique rencontre, la Fédération espagnole décide de la rendre plus attractive en organisant un final four entre le vainqueur de la Liga, l’Atlético Madrid, son dauphin, le Real Madrid et les deux finalistes de la Copa del Rey, le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao. Un nouveau format aussi plus rentable et rémunérateur, cette délocalisation en Arabie Saoudite pour trois saisons rapporterait selon plusieurs médias espagnols entre 30 et 40 millions d’euros par an. L’Italie et la France ont aussi suivi la tendance mais cette Supercopa divise et semble une nouvelle occasion pour l’Arabie saoudite de se présenter sous un meilleur jour. Un stratagème dont certains acteurs ne sont pas dupes.